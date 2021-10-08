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Начата активная работа над запуском украинского космонавта

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай сообщил, что началась активная работа над запуском украинского космонавта. Однако, подробности не рассказал.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

На вопрос о том, есть ли предварительные планы, когда это может быть, он ответил: "Мы сейчас активно работаем над этим. Не хочу называть какие-то сроки, но подчеркиваю, работа над этим ведется".

По его словам, пока основная роль - это создание высокотехнологичных элементов для лунного поселения.

"Например, у КБ "Южное" есть очень интересная разработка по гидролизу и электролизу воды на Луне и по аккумуляторам энергии. Есть много наработок, которые могут быть востребованы при создании таких больших проектов как лунное поселение", - сообщил глава Госкосмоса.

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