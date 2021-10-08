Розпочато активну роботу над запуском українського космонавта

Глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай повідомив, що почалася активна робота над запуском українського космонавта. Втім, подробиці не розповів.

Про це він повідомив у інтерв'ю РБК-Україна .

На питання про те, чи є попередні плани, коли це може бути, він відповів: "Ми зараз активно працюємо над цим. Не хочу називати якісь терміни, але підкреслюю, робота над цим ведеться".

За його словами, поки основна роль - це створення високотехнологічних елементів для місячного поселення.

"Наприклад, у КБ" Південне " є дуже цікава розробка щодо гідролізу і електролізу води на Місяці і щодо акумуляторів енергії. Є багато напрацювань, які можуть бути затребувані при створенні таких великих проектів як місячне поселення", - повідомив глава Держкосмосу.