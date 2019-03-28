Начался ремонт дороги Харьков - Лозовая, - Светличная

В Харьковской области начался ремонт дороги Харьков - Лозовая. Об этом заявила председатель ХОГА Юлия Светличная, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"Начинаем комплексный ремонт одной из худших дорог области Харьков-Мерефа-Лозовая-Павлоград с одновременным строительством новой объездной дороги вокруг Лозовой. Техника - уже на дороге, работы начаты", - отметила Светличная.

Финансирование на ремонт этой дороги заложено отдельной строкой в госбюджете. По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, запланированы полномасштабные работы на направлении от Мерефы до Лозовой с ремонтом 4-х искусственных сооружений.

"В течение многих лет от власти люди слышали только обещания, а ремонта и реальных изменений так и не увидели. Меняем эти "правила". Слово держим!", - подчеркнула руководитель области.