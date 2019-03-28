Розпочався ремонт дороги Харків - Лозова, - Світлична

У Харківській області розпочався ремонт дороги Харків - Лозова. Про це заявила голова ХОДА Юлія Світлична, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"Розпочинаємо комплексний ремонт однієї з найгірших доріг області Харків-Мерефа-Лозова-Павлоград з одночасним будівництвом нової об'їзної дороги навколо Лозової. Техніка - вже на дорозі, роботи розпочаті", - зазначила Світлична.

Фінансування на ремонт цієї дороги закладено окремим рядком в держбюджеті. За інформацією Служби автомобільних доріг у Харківській області, заплановані повномасштабні роботи на напрямку від Мерефи до Лозової з ремонтом 4-х штучних споруд.

"Протягом багатьох років від влади люди чули лише обіцянки, а ремонту і реальних змін так і не побачили. Міняємо ці "правила". Слово тримаємо!", - підкреслила керівник області.