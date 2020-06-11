Начался отбор на вице-премьера по ОПК, обсуждается несколько кандидатов

Отбор претендентов на должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и космической отрасли уже начался. На сегодня номинационный комитет уже рассматривает несколько кандидатур.

Об этом РБК-Украина сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Василий Мокан.

По его словам, уже создан специальный номинационный комитет, который будет дискуссионной площадкой для отбора кандидата. В комитет вошли президент Украины Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, профильное руководство оборонного сектора.

Он также отметил, что уже сейчас комитет обсуждает несколько кандидатур. Отвечая на уточняющий вопрос РБК-Украина, Мокан подтвердил, что некоторые из фамилий, которые уже были обнародованы в СМИ, действительно обсуждаются.

"Кандидатуры есть, в СМИ несколько фамилий звучало. Но эти кандидатуры - это сугубо на претендента. Когда будет предложена официальная кандидатура, она уже подробно будет прокоммуницирована и представлена. Не могу подтвердить или опровергнуть (перечень имеющихся в СМИ, - ред.). Кандидаты обсуждаются разные, шесть их или семь, я вам не скажу", - отметил Мокан.

По его словам, главным критерием при отборе будет профессионализм и готовность уже сейчас показать результат.

"Самое главное, чтобы это был профессиональный человек, который разбирается в этих областях и способен в кризисный период обеспечить активность этого направления: оборонного заказа и ОПК в целом", - добавил Мокан.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский объявил, что в Украине появится должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркивал, что новый вице-премьер будет отвечать за реформу ОПК, а введение такой должности не означает возврат к советским принципам управления отраслью.