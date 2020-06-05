ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Данилов о должности вице-премьера по ОПК: никакого Советского Союза не будет

Новости » Политика     05.06.2020 - 15:34
Данилов о должности вице-премьера по ОПК: никакого Советского Союза не будет
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

В СНБО отрицают возврат к советскому стилю управления ОПК

Введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Кабинете министров не является возвращением к советскому стилю управления данной сферой.

Об этом в интервью одному из телеканалов заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

В частности, онотверг суждения о том, что введение государственной институции по вопросам ОПК - это возвращение к советским образцам.

"Никакого Советского Союза не будет. Мы понимаем, каким должен быть ОПК, и без синергии с частным сектором и людьми, которые хотят вкладывать деньги, "Укроборонпром" далеко не уйдет", - отметил Данилов.

По его мнению, смена подходов к управлению ОПК должна решить проблему недостаточной координации из-за отсутствия профильного органа. В этом контексте он подчеркнул необходимость создания профильного министерства, а также введение должности вице-премьера с полномочиями по реформе комплекса.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в правительстве появится должность вице-премьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

Также сообщалось, что в Украине создают оборонно-промышленное министерство.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины СНБООПКСССР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь