Начался обмен пленными между Киевом и ОРДЛО

Начался процесс обмена пленными между Киевом и ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря. Об этом сообщают росСМИ.

В частности, "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова заявила о начале обмена.

"Обмен начался", - отметила Морозова.

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила начало обмена.

Ранее РБК-Украина писало, что Киев и ОРДЛО согласовали дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Отмечалось, что это не было дискуссионным вопросом.

Также сообщалось, что в список на обмен с ОРДЛО был включен фермер Николай Бутрименко, который сдал боевикам "ДНР" 10 украинских военных.

Кроме того, Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова. Беркутовец находился под арестом с 2015 года. И Печерский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера, бывшего бойца спецназа "Омега" Внутренних войск Дмитрия Хмеля, подозреваемого в убийстве евромайдановца Александра Храпаченко.

До этого обмен задерживался из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области.