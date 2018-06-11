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Интервью

Началось заседание "нормандской четверки"

НовостиПолитика    11.06.2018 - 21:16
Фото: нормандский формат (Michael Gottschalk / Photothek via Getty Images)
Фото: нормандский формат (Michael Gottschalk / Photothek via Getty Images)

В повестке дня заседания - обсуждение состояния выполнения минских договоренностей

В Берлине в понедельник, 11 июня, начались переговоры "нормандской четверки" - с участием глав министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе украинского МИД.

"В повестке дня заседания - обсуждение состояния выполнения минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин нарушит также вопрос немедленного освобождения политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных ею территориях.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже прибыл в Германию на встречу "нормандской четверки".

Добавим, что на прошлой неделе министр иностранных дел Германии Гайко Маас сообщил, что ожидает сложных переговоров во время встречи стран-участниц "нормандской четверки".

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Теги публикации: нормандский формат, Нормандская четверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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