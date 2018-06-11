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Климкин прибыл в Германию на встречу "нормандской четверки"

НовостиПолитика    11.06.2018 - 14:06
Фото: Климкин прибыл в Германию (twitter.com/MelnykAndrij)
Фото: Климкин прибыл в Германию (twitter.com/MelnykAndrij)

Встреча стран-участниц "нормандской четверки" состоится в Берлине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Германию. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Добро пожаловать в Берлин, министр Павел Климкин!.. С нетерпением жду успешной встречи министров в Нормандском формате", - написал Мельник.

Посол отметил, что это 30-й визит главы МИД Украины в Германию.

Напомним, Министры иностранных дел Германии, Франции, Российской Федерации (РФ) и Украины встретятся в Берлине (Германия) сегодня, 11 июня, чтобы обсудить конфликт на Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас сообщил, что ожидает сложных переговоров во время следующей встречи стран-участниц "нормандской четверки".

Ранее также сообщалось, что на встрече глав министерств иностранных дел (МИД) "нормандской четверки вопрос заложников будет одним из приоритетных.

В МИД рассказали, какие шаги нужно предпринять Украине для достижения мира В Берлине ожидают тяжелых переговоров о Донбассе, - МИД ФРГ
Теги публикации: Германия, Павел Климкин, Нормандская четверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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