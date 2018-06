Климкин прибыл в Германию на встречу "нормандской четверки"

Встреча стран-участниц "нормандской четверки" состоится в Берлине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл в Германию. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Добро пожаловать в Берлин, министр Павел Климкин!.. С нетерпением жду успешной встречи министров в Нормандском формате", - написал Мельник.

Посол отметил, что это 30-й визит главы МИД Украины в Германию.

Welcome in Berlin, Mr Minister @PavloKlimkin! It is your 30th visit to Germany! Looking forward to a successful Normandy Ministerial Meeting pic.twitter.com/jxxRP79ohw