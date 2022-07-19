Началось заседание комиссии по назначению главы САП

Заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры официально началось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
Отметим, что в декабре 2021 года комиссия провела последние собеседования с финалистами конкурса на руководство САП, объявила результаты, но не утвердила победителя.
Главой антикоррупционного органа должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно скорее назначить руководителей НАБУ и САП. Поскольку это одно из условий Евросоюза после того, как Украина получила статус кандидата.
Кроме того, президент Владимир Зеленский призвал назначить победителя конкурса главой САП.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.