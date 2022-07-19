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Розпочалося засідання комісії з призначення голови САП

Фото: розпочалося засідання комісії з призначення голови САП (facebook com SAP gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Засідання комісії з проведення конкурсу на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури офіційно розпочалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляція засідання.

Зазначимо, що в грудні 2021 року комісія провела останні співбесіди з фіналістами конкурсу на керівництво САП, оголосила результати, але не затвердила переможця.

Головою антикорупційного органу має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником - прокурор офісу генпрокурора Андрій Синюк.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала якомога швидше призначити керівників НАБУ і САП. Оскільки це одна з умов Євросоюзу після того, як Україна отримала статус кандидата.

Крім того, президент Володимир Зеленський закликав призначити переможця конкурсу головою САП.

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