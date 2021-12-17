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Почалося заповнення газом другої нитки "Північного потоку-2"

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П'ятниця 17 грудня 2021 13:11
Почалося заповнення газом другої нитки "Північного потоку-2" Фото: почалося заповнення газом другої нитки "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У п'ятницю,17 грудня почалося заповнення газом першої нитки трубопроводу "Північний потік-2". Воно здійснюється аналогічно до процедури заповнення першої.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву компанії Nord Stream 2 AG.

"17 грудня розпочалася процедура заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Аналогічно процедурі, проведеної по першій нитці, друга нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти необхідного рівня об'єму та тиску", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що попередньо по другій нитці було успішно завершено пусконалагоджувальні роботи для контролю цілісності газопроводу.

"Про наступні технічні кроки Nord Stream 2 повідомить додатково", - додають у прес-службі.

Зазначимо, що заповнення першої нитки газопроводу "Північний потік-2" почали ще в жовтні.

Нагадаємо, як повідомило джерело РБК-Україна, сценарій з достроковим запуском "Північного потоку-2" не вдасться реалізувати. Сертифікація газопроводу може затягнутися до осені наступного року.

Також стало відомо, що разі подальшої ескалації біля українських кордонів трубопровід "Північний потік-2" більше не може бути підключений до мережі. Таке може статися і з "Північним потоком-1".

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Північний потік-2
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