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Почалося позачергове засідання Ради. Зареєструвалися лише 99 нардепів

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Вівторок 20 липня 2021 14:10
Почалося позачергове засідання Ради. Зареєструвалися лише 99 нардепів Фото: на позачергове засідання прийшли лише 99 нардепів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Верховній раді о 14:00 почалося позачергове засідання. В залі зареєструвалися лише 99 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію засідання.

Позачергове засідання проводить заступник голови ВР Руслан Стефанчук. Дмитро Разумков у залі відсутній.

"В залі зареєстровані 99 народних депутатів. Позачергове засідання Верховної ради України оголошую відкритим", - сказав Стефанчук.

Раніше повідомлялося, що сьогодні депутати планують розглянути проекти постанов про скасування рішень про голосування Верховної ради щодо судової реформи.

Як повідомила РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, на порядку денному нардепів буде відхилення кількох постанов, які блокують судову реформу.

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