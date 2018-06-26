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З початком запуску ДБР прокуратура виконуватиме функцію нагляду за слідством, - Труба

НовиниПолітика    26.06.2018 - 21:30
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Функція здійснення досудового слідства передана іншим правоохоронним органам

Після запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) органам прокуратури в Україні залишиться функція нагляду за слідством. Про це сказав директор Бюро Роман Труба в ефірі "Громадського".

"Створення Бюро - це завершальний етап формування правоохоронної системи. Вся правоохоронна система приведена під норми та міжнародні стандарти. Це означає, що за органами прокуратури залишається лише функція нагляду за слідством", - сказав Труба.

Також додав, що функція здійснення досудового слідства передана іншим правоохоронним органам - Нацполіції, СБУ, Фіскальній службі, НАБУ і ДБР. Директор Бюро зауважив, що воно на етапі завершення процесу створення.

"Генеральна прокуратура буде здійснювати процесуальне керівництво і підтримувати обвинувачення у справах, які розслідують правоохоронні органи", - додав Труба.

Нагадаємо, директор ДБР Роман Труба зазначив, що Бюро займатиметься розслідуванням корупційних справ, при цьому не перетинаючись у повноваженнях з Національним антикорупційним бюро України.

ДБР запрацює у вересні 2018 року, - Труба ДБР має почати розслідування проваджень якомога швидше, - посол ЄС
Теги публікації: Госбюро расследований  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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