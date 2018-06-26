З початком запуску ДБР прокуратура виконуватиме функцію нагляду за слідством, - Труба

Функція здійснення досудового слідства передана іншим правоохоронним органам

Після запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) органам прокуратури в Україні залишиться функція нагляду за слідством. Про це сказав директор Бюро Роман Труба в ефірі "Громадського".

"Створення Бюро - це завершальний етап формування правоохоронної системи. Вся правоохоронна система приведена під норми та міжнародні стандарти. Це означає, що за органами прокуратури залишається лише функція нагляду за слідством", - сказав Труба.

Також додав, що функція здійснення досудового слідства передана іншим правоохоронним органам - Нацполіції, СБУ, Фіскальній службі, НАБУ і ДБР. Директор Бюро зауважив, що воно на етапі завершення процесу створення.

"Генеральна прокуратура буде здійснювати процесуальне керівництво і підтримувати обвинувачення у справах, які розслідують правоохоронні органи", - додав Труба.

Нагадаємо, директор ДБР Роман Труба зазначив, що Бюро займатиметься розслідуванням корупційних справ, при цьому не перетинаючись у повноваженнях з Національним антикорупційним бюро України.