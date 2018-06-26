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ДБР буде розслідувати корупційні справи, які не перетинаються з НАБУ, - Труба

НовиниПолітика    26.06.2018 - 21:02
Фото: Роман Труба (УНІАН)
Фото: Роман Труба (УНІАН)

ДБР займатиметься розслідуванням корупційних випадків, які стосуються працівників правоохоронних органів

Державне бюро розслідувань (ДБР) займатиметься розслідуванням корупційних справ, при цьому  не перетинаючись у повноваженнях з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Про це повідомив директор Бюро роман Труба в ефірі "Громадського".

"Наші повноваження не будуть перетинатись. Повноваження чітко передбачені в Кримінально-процесуальному кодексі. НАБУ розслідує 13 статей - це лише корупційні злочини, ДБР буде розслідувати всі статті Кримінального кодексу, окрім тих статей, які розслідує НАБУ", - пояснив Труба.

За його словами, ДБР займатиметься розслідуванням корупційних випадків, які стосуються працівників правоохоронних органів та прокуратури.

Нагадаємо, раніше Роман Труба повідомляв, що Державне бюро розслідувань має запрацювати з вересня 2018 року. "Одна з цілей, яку переслідує ДБР - залишитися незалежним. Ми розуміємо, що для цього буде потрібною підтримка громадянського суспільства та міжнародних партнерів", - сказав Труба. 

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Теги публікації: Госбюро расследований  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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