ДБР буде розслідувати корупційні справи, які не перетинаються з НАБУ, - Труба

ДБР займатиметься розслідуванням корупційних випадків, які стосуються працівників правоохоронних органів

Державне бюро розслідувань (ДБР) займатиметься розслідуванням корупційних справ, при цьому не перетинаючись у повноваженнях з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Про це повідомив директор Бюро роман Труба в ефірі "Громадського".

"Наші повноваження не будуть перетинатись. Повноваження чітко передбачені в Кримінально-процесуальному кодексі. НАБУ розслідує 13 статей - це лише корупційні злочини, ДБР буде розслідувати всі статті Кримінального кодексу, окрім тих статей, які розслідує НАБУ", - пояснив Труба.

За його словами, ДБР займатиметься розслідуванням корупційних випадків, які стосуються працівників правоохоронних органів та прокуратури.

Нагадаємо, раніше Роман Труба повідомляв, що Державне бюро розслідувань має запрацювати з вересня 2018 року. "Одна з цілей, яку переслідує ДБР - залишитися незалежним. Ми розуміємо, що для цього буде потрібною підтримка громадянського суспільства та міжнародних партнерів", - сказав Труба.