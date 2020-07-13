Начало отопительного сезона в Украине находится под угрозой срыва, - "Нафтогаз"

Большинство региональных предприятий-тепловиков не рассчитались с "Нафтогазом"
В Украине начало отопительного сезона находится под угрозой срыва из-за 109 предприятий-тепловиков. Эти предприятия не выполняют требования законодательства о минимальном уровне расчетов для получения газа в рамках публичных специальных обязательств (ПСО).
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаз Украины".
"Ненадлежащие расчеты за газ со стороны таких предприятий создают угрозу для поставки тепла потребителям в отопительный период, что является абсолютно недопустимым. Информация содержит, в частности, данные относительно уровня задолженности каждого предприятия и минимальную сумму, уплата которой производителем тепла позволит ему получать газ на условиях ПСО", - говорится в сообщении.
Также "Нафтогаз" опубликовал перечень предприятий, которые имеют задолженность по договорам о реструктуризации задолженности.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин изменил порядок формирования коммунальных тарифов.
Кроме того, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа для пользователей без счетчиков.