Початок опалювального сезону в Україні знаходиться під загрозою зриву, - "Нафтогаз"

Фото: Нафтогаз (РБК-Україна)

Більшість регіональних підприємств-тепловиків не розрахувалися з "Нафтогазом"

В Україні початок опалювального сезону перебуває під загрозою зриву через 109 підприємств-тепловиків. Ці підприємства не виконують вимоги законодавства про мінімальний рівень розрахунків для отримання газу в рамках спеціальних публічних зобов'язань (ПСО).

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз України".

"Неналежні розрахунки за газ з боку підприємств створюють загрозу для постачання тепла споживачам в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим. Інформація містить, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства і мінімальну суму, сплата якої виробником тепла дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО", - йдеться в повідомленні.

Також "Нафтогаз" опублікував перелік підприємств, які мають заборгованість за договорами про реструктуризацію заборгованості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін змінив порядок формування комунальних тарифів.

Крім того, в Міністерстві енергетики та захисту навколишнього середовища України обговорюють питання підвищення норми споживання газу для користувачів без лічильників.