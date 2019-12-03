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Начальника Херсонской областной ГСЧС будут судить за растрату бюджетных средств

Новости » Общество     03.12.2019 - 18:27
Начальника Херсонской областной ГСЧС будут судить за растрату бюджетных средств
Фото: ГСЧС Херсонской области (ГБР)

Он незаконно завладел 235 тыс. гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении начальника ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области, которого подозревают в растрате 235 тыс. гривен бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году чиновник ГСЧС заключил договор на закупку более 83 тыс. литров бензина и 61 тыс. литров дизельного топлива на общую сумму около 2,7 млн гривен. Впоследствии чиновник заключил дополнительное соглашение с изменениями в договор, по которому цена за 1 литр бензина и дизельного топлива была на 10% выше первоочередной стоимости.

Однако, в период заключения дополнительного соглашения, рост цен на топливо не происходил.

Напомним, 4 октября следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Херсонской области. В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Ранее ГБР начало расследование по факту пожара на территории воинской части во Львовской области, в результате которой погиб военнослужащий.

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