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Начальника Херсонської обласної ДСНС судитимуть за розтрату бюджетних коштів

Новини » Суспільство     03.12.2019 - 18:27
Начальника Херсонської обласної ДСНС судитимуть за розтрату бюджетних коштів
Фото: ДСНС Херсонської області (ДБР)

Він незаконно заволодів 235 тис. гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до суду обвинувальний акт відносно начальника ГУ Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, якого підозрюють у розтраті 235 тис. гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016 році посадовець ДСНС уклав договір на закупівлю більше 83 тис. літрів бензину та 61 тис. літрів дизельного палива на загальну суму близько 2,7 млн гривень. Згодом посадовець уклав додаткову угоду зі змінами до договору, за якою ціна за 1 літр бензину та дизельного палива була на 10% вищою від першочергової вартості.

Однак, у період укладання додаткової угоди зростання цін на пальне не відбувалося.

Нагадаємо, 4 жовтня слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Херсонській області. У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Раніше ДБР почало розслідування за фактом пожежі на території військової частини у Львівській області, унаслідок якої загинув військовослужбовець.

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