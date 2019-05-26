Начальника ГАСИ в Ровенской области задержали на взятке

Военные прокуроры уличили на 400 тыс. гривен взятки начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, которая есть в открытом доступе, начальником управления ГАСИ в Ровенской области является Игорь Мичуда

Сообщается, что взятку в размере 400 тыс грн вымогалась за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства. Указанные средства перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия.

25 мая 2019 года за оказание сопротивления и угрозы насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов, чиновника задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. При этом ему также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.

Фото: задержание взяточника (gp.gov.ru)

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала на получении взятки заместителя городского головы, Васильковского городского совета Киевской области.

РБК-Украина писало, что правоохранители задержали командира отделения контрольного пункта въезда-выезда "Новотроицкое" и еще нескольких пограничников за систематическое вымогательство взяток.