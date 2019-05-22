Заммэра в Киевской области задержали на взятке

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник требовал 2,5 тыс. долларов

Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала на получении взятки заместителя городского головы, Васильковского городского совета Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.

Задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Фото: затрмання взяточника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ru)

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке депутата Черниговского городского совета - председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, а также директора коммунального предприятия "Черниговстройинвест".

РБК-Украина писало, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке прокурора отдела процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области.