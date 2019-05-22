ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заммэра в Киевской области задержали на взятке

Новости » Происшествия    22.05.2019 - 14:05
Заммэра в Киевской области задержали на взятке
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник требовал 2,5 тыс. долларов

Прокуратура Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала на получении взятки заместителя городского головы, Васильковского городского совета Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что чиновник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 2,5 тыс. долларов за возобновление государственной регистрации пяти земельных участков, расположенных в пределах Васильковского района.

Задержанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения.

Фото: затрмання взяточника (facebook.com/kyiv.gp.gov.ru)

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке депутата Черниговского городского совета - председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, а также директора коммунального предприятия "Черниговстройинвест".

РБК-Украина писало, что сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взятке прокурора отдела процессуального руководства прокуратуры Хмельницкой области.

Командира КПВВ "Новотроицкое" задержали за вымогательство взяток В Хмельницкой обл. на взятке задержали главного инспектора налоговой
Новости Украины Киевская областьвзяткаВасильков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь