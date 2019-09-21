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Начальника Донецкого управления МВД "ДНР" осудили на 10 лет

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После оккупации Донецка злоумышленник нарушил присягу сотрудника правоохранительных органов Украины

Димитровский городской суд Донецкой области вынес обвинительный приговор одному из руководителей силового блока террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Отмечается, что мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней) УК Украины.

В ходе специального досудебного расследования установлено, что 51-летний житель города Донецк, будучи сотрудником Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в нарушение присяги сотрудника правоохранительных органов Украины, пренебрег своими служебными обязанностями, не переехал после оккупации Донецка террористической организацией "ДНР" на контролируемую украинской властью территорию и в марте 2015 года стал активно сотрудничать с террористами, заняв пост так называемого начальника Донецкого городского управления МВД "ДНР"

Находясь на указанной должности и действуя вопреки действующему законодательству Украины, сообщник террористов и до сих пор продолжает осуществлять руководство деятельностью так называемых "органов полиции ДНР" в г. Донецке, в частности координируя вопрос о задержания граждан и привлечения их к уголовной ответственности.

"Учитывая то, что на допросы к следователю и в судебные заседания милиционер-предатель не появлялся, в отношении него судом вынесен заочный приговор", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судью так называемого "Верховного суда ДНР" заочно приговорили к 10 лет заключения с конфискацией имущества.

РБК-Украина писало, что прокуратура заочно сообщила о подозрении "министру иностранных дел "ДНР".

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