Начальника Донецького управління МВС "ДНР" засудили на 10 років

Димитрівський міський суд Донецької області виніс обвинувальний вирок одному з керівників силового блоку терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що чоловіку призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) КК України.

У ході спеціального досудового розслідування встановлено, що 51-річний мешканець міста Донецьк, будучи працівником Головного управління МВС України в Донецькій області, в порушення присяги працівника правоохоронних органів України, знехтував своїми службовими обов’язками, не переїхав після окупації Донецька терористичною організацією "ДНР" на контрольовану українською владою територію та у березні 2015 року став активно співпрацювати з терористами, зайнявши пост так званого начальника Донецького міського управління МВС "ДНР".

Перебуваючи на вказаній посаді та діючи всупереч чинному законодавству України, спільник терористів і досі продовжує здійснювати керівництво діяльністю так званих "органів поліції ДНР" у м. Донецьку, зокрема координуючи питання про затримання громадян та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

"З огляду на те, що на допити до слідчого та у судові засідання міліціонер-зрадник не з’являвся, стосовно нього судом винесено заочний вирок", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що суддю так званого "Верховного суду ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що прокуратура заочно повідомила про підозру "міністру закордонних справ "ДНР".