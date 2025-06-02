Начальник ТЦК "малював" цифри мобілізації для покращення статистики: ДБР оголосило підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику територіального центру комплектування в Івано-Франківській області.

Чоловік вносив неправдиві дані до автоматизованої системи обліку, фіксуючи фіктивну мобілізацію.

Посадовець незаконно змінював інформацію у військових картках - оформлював нібито залучення до війська, знімав з обліку та направляв до трьох різних частин. Відомо, що ці люди фактично не служили.

Вже встановлено 17 таких "мобілізованих". Військові частини підтвердили, що їх серед особового складу немає.

Фото: посадовець ТЦК "малював" звіти про мобілізацію (dbr.gov.ua)

Слідство вважає дії посадовця умисними і спрямованими на покращення звітності. Йому інкримінують несанкціоноване втручання в систему з правом доступу, що карається до 6 років ув’язнення.

Розслідування триває, перевіряють інші територіальні центри комплектування.