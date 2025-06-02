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Начальник ТЦК "рисовал" цифры мобилизации для улучшения статистики: ГБР объявило подозрение

Иллюстративное фото: Чиновника ТЦК разоблачили на фиктивной мобилизации (dbr.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальника ТЦК подозревают в фиктивном улучшении показателей мобилизации. По данным ГБР, он вносил ложные данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области.

Мужчина вносил ложные данные в автоматизированную систему учета, фиксируя фиктивную мобилизацию.

Чиновник незаконно менял информацию в военных карточках - оформлял якобы привлечение в армию, снимал с учета и направлял в три разные части. Известно, что эти люди фактически не служили.

Уже установлено 17 таких "мобилизованных". Воинские части подтвердили, что их среди личного состава нет.

 
Фото: чиновник ТЦК "рисовал" отчеты о мобилизации (dbr.gov.ua)

Следствие считает действия чиновника умышленными и направленными на улучшение отчетности. Ему инкриминируют несанкционированное вмешательство в систему с правом доступа, что наказывается до 6 лет заключения.

Расследование продолжается, проверяют другие территориальные центры комплектования.

Скандалы в ВСУ

Напомним, недавно в Винницкой области разоблачили чиновника одной из воинских частей. Он незаконно оформил боевые выплаты на 4,8 млн гривен военным, которые находились в тылу.

Также отметим, что ГБР разоблачило схему в Херсонской области, к которой причастны двое должностных лиц воинской части. По данным следствия, они требовали деньги у военнослужащих за начисление им фиктивных "боевых" выплат.

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