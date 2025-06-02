Начальник ТЦК "малював" цифри мобілізації для покращення статистики: ДБР оголосило підозру
Начальника ТЦК підозрюють у фіктивному покращенні показників мобілізації. За даними ДБР, він вносив неправдиві дані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику територіального центру комплектування в Івано-Франківській області.
Чоловік вносив неправдиві дані до автоматизованої системи обліку, фіксуючи фіктивну мобілізацію.
Посадовець незаконно змінював інформацію у військових картках - оформлював нібито залучення до війська, знімав з обліку та направляв до трьох різних частин. Відомо, що ці люди фактично не служили.
Вже встановлено 17 таких "мобілізованих". Військові частини підтвердили, що їх серед особового складу немає.
Слідство вважає дії посадовця умисними і спрямованими на покращення звітності. Йому інкримінують несанкціоноване втручання в систему з правом доступу, що карається до 6 років ув’язнення.
Розслідування триває, перевіряють інші територіальні центри комплектування.
Скандали у ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.
Також зазначимо, що ДБР викрило схему у Херсонській області, до якої причетні двоє посадовців військової частини. За даними слідства, вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат.
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