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Начальник ТЦК "малював" цифри мобілізації для покращення статистики: ДБР оголосило підозру

Понеділок 02 червня 2025 11:58
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Начальник ТЦК "малював" цифри мобілізації для покращення статистики: ДБР оголосило підозру Ілюстративне фото: Посадовця ТЦК викрили на фіктивній мобілізації (dbr.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Начальника ТЦК підозрюють у фіктивному покращенні показників мобілізації. За даними ДБР, він вносив неправдиві дані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику територіального центру комплектування в Івано-Франківській області.

Чоловік вносив неправдиві дані до автоматизованої системи обліку, фіксуючи фіктивну мобілізацію.

Посадовець незаконно змінював інформацію у військових картках - оформлював нібито залучення до війська, знімав з обліку та направляв до трьох різних частин. Відомо, що ці люди фактично не служили.

Вже встановлено 17 таких "мобілізованих". Військові частини підтвердили, що їх серед особового складу немає.

Фото: посадовець ТЦК "малював" звіти про мобілізацію (dbr.gov.ua)

Слідство вважає дії посадовця умисними і спрямованими на покращення звітності. Йому інкримінують несанкціоноване втручання в систему з правом доступу, що карається до 6 років ув’язнення.

Розслідування триває, перевіряють інші територіальні центри комплектування.

Скандали у ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили посадовця однієї з військових частин. Він незаконно оформив бойові виплати на 4,8 млн гривень військовим, які перебували в тилу.

Також зазначимо, що ДБР викрило схему у Херсонській області, до якої причетні двоє посадовців військової частини. За даними слідства, вони вимагали гроші у військовослужбовців за нарахування їм фіктивних "бойових" виплат.

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