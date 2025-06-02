Начальник ТЦК "рисовал" цифры мобилизации для улучшения статистики: ГБР объявило подозрение

Начальника ТЦК подозревают в фиктивном улучшении показателей мобилизации. По данным ГБР, он вносил ложные данные.

Работники ГБР сообщили о подозрении начальнику территориального центра комплектования в Ивано-Франковской области.

Мужчина вносил ложные данные в автоматизированную систему учета, фиксируя фиктивную мобилизацию.

Чиновник незаконно менял информацию в военных карточках - оформлял якобы привлечение в армию, снимал с учета и направлял в три разные части. Известно, что эти люди фактически не служили.

Уже установлено 17 таких "мобилизованных". Воинские части подтвердили, что их среди личного состава нет.

Фото: чиновник ТЦК "рисовал" отчеты о мобилизации (dbr.gov.ua)

Следствие считает действия чиновника умышленными и направленными на улучшение отчетности. Ему инкриминируют несанкционированное вмешательство в систему с правом доступа, что наказывается до 6 лет заключения.

Расследование продолжается, проверяют другие территориальные центры комплектования.