Начальник Служби держохорони Гелетей подав у відставку

Фото: Валерій Гелетей (УНІАН)

Гелетей написав рапорт про відставку

Начальник Служби держохорони Валерій Гелетей написав рапорт про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на сторінці у Facebook.

Також він опублікував фото рапорту.

"Для себе я вирішив, що напишу рапорт на звільнення після інавгурації, оскільки залишити свій підрозділ напередодні цієї важливої події було б безвідповідально... Йдучи з посади керівника Управління державної охорони України, я буду продовжувати свою віддану службу державі, народу, закону", - написав Гелетей.

15 жовтня 2014 року Гелетей указом п'ятого президента України Петра Порошенка був призначений начальником Управління державної охорони України. Раніше він обіймав посаду Міністра оборони України.

Нагадаємо, під час інавгурації Володимир Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака та міністра оборони Степана Полторака.

Після цієї заяви стало відомо, що міністр оборони подав рапорт про своє звільнення. Він заявляв, що про рішення піти з поста міністра оборони сказав Зеленському ще 19 травня. Полторак після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що буде очолювати Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку.

Також вчора глава СБУ Василь Грицак написав рапорт про своє звільнення. Він додав, що поки президент України та Верховна рада не вирішать питання, хто повинен очолювати Службу безпеки України, діючий склад СБУ "продовжить захищати безпеку держави і українського народу".