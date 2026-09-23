Начальник кафедри КАІ Рева став заступником Хмари з цифровізації

Рева став заступником Хмари

Мельничук повідомив, що Реву Олексія Едуардовича приизначено заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Що про нього відомо

Олексій Рева отримав освіту в Полтавській політехніці імені Юрія Кондратюка. Займався науковою роботою.

З початком повномасштабної війни РФ проти України мобілізувався до лав ЗСУ. Спочатку служив в ТЦК у Полтаві разом з братом-близнюком Ігорем.

Пізніше брати ухвалили рішення доєднатися до 47-ої окремої механізованої бригади. Вони пройшли навчання в Німеччині, де вивчали підхід Military Design Making Process.

Служили на Запорізькому напрямку. Цифровізовували процеси, які пов'язані з кадровим управлінням у військовій частині.

Пізніше займалися розробкою "Армія+" і "Резерв+" у Міноборони України. Служили у ГУР. Олексій Рева є майором ЗСУ.

Також Олексій працював начальником кафедри військової підготовки Національного університета "Київський авіаційний інститут".