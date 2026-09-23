Начальник кафедры КАИ Рева стал заместителем Хмары по цифровизации

Рева стал заместителем Хмары

Мельничук сообщил, что Рев Алексей Эдуардович назначен заместителем Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Что о нем известно

Алексей Рева получил образование в Полтавской политехнике имени Юрия Кондратюка. Занимался научной работой.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины мобилизовался в ряды ВСУ. Сначала служил в ТЦК в Полтаве вместе с братом-близнецом Игорем.

Позже братья приняли решение присоединиться к 47-й отдельной механизированной бригаде. Они прошли обучение в Германии, где изучали подход Military Design Making Process.

Служили на Запорожском направлении. Цифровизовывали процессы, связанные с кадровым управлением в воинской части.

Позже занимались разработкой "Армия+" и "Резерв+" в Минобороны Украины. Служили в ГУР. Алексей Рева является майором ВСУ.

Также Алексей работал начальником кафедры военной подготовки Национального университета "Киевский авиационный институт".