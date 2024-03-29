Начальник харківського гарнізону Мельник: наступ на Харків - поки що фейк

"Від Росії ми очікуємо всього, але історія з РДК, які зайшли до Білгородської області показала, що нині там нема нічого (на кордоні з Харківщиною, - ред.). Вони самі бояться. Наступ на Харків - поки що фейк. Основні сили противника нині зосереджені на Східному напрямку", - сказав Мельник.

Бригадний генерал наразі не бачить суттєвих загроз і з Куп`янського напрямку.

"Ми стоїмо в обороні на цій частині фронту. Наступати ще навіть не починали взагалі. Ця ділянка фронту практично не рухається. Росіяни там кладуть тисячі своїх людей без жодної користі", - додав військовий.

Суттєво посилити позиції українців і захистити мирних мешканців Харкова від ракет С-300 та безпілотників мають також і літаки F-16, прибуття яких очікується вже цього року, а також розроблені Україною новітні системи ППО.

"По Харкову часто б`ють ракетами -300, які поки що нема як збивати. Ситуація швидко зміниться, коли прибудуть F-16. Вони знищать навідні радари пускових установок.Наша система ППО ще пострадянська, вона застаріла. Ми маємо чим збивати, але не маємо на це часу від моменту пуску і до падіння. Саме цю проблему мають вирішити винищувачі та сучасна українська система ППО. Я знаю про її розробку, але деталі поки не можу розповісти. Скажу лише, що вона вже скоро буде", - зауважив Мельник.

Щодо довгострокових перспектив, то генерал поки не бачить швидкого закінчення цієї війни, як це писали низка іноземних ЗМІ.

"Задача Путіна - захопити всю нашу державу, вони не шкодують на це сил і засобів. Росія - як велика ракова пухлина, яка замість навести лад у своїй державі займається тим, що воює з сусідами і постійно модернізує свій ВПК.

Треба усвідомити, що у нас є два варіанти - смерть або перемога. Закінчення війни може бути лише коли ми їх викинемо за поребрик і надійно захистимо кордони. По - інакшому з росіянами, на жаль, не буде. Тому треба змінювати своє мислення і ставлення до війни і приймати непопулярні рішення, наприклад щодо тієї ж самої мобілізації. Не буде непопулярних рішень і свідомості українців - не буде держави", - підсумував Мельник.

Удар по Харкову керованими снарядами

Нагадаємо, у середу, 27 березня, армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Як повідомляла Харківська ОВА, боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Їх застосовують як і з літаків, так і з РСЗВ "Смерч".

Варто додати, що внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

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