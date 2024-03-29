Начальник харьковского гарнизона Мельник: наступление на Харьков - пока фейк

"От России мы ожидаем всего, но история из РДК, зашедших в Белгородскую область, показала, что сейчас там нет ничего (на границе с Харьковской областью, - ред.). Они сами боятся. Наступление на Харьков - пока фейк. Основные силы противника сейчас сосредоточены на Восточном направлении", - сказал Мельник.

Бригадный генерал пока не видит существенных угроз и с Купянского направления.

"Мы стоим в обороне на этой части фронта. Наступать еще даже не начинали вообще. Этот участок фронта практически не двигается. Россияне там кладут тысячи своих людей без всякой пользы", - добавил военный.

Существенно усилить позиции украинцев и защитить мирных жителей Харькова от ракет С-300 и беспилотников также и самолеты F-16, прибытие которых ожидается уже в этом году, а также разработанные Украиной новейшие системы ПВО.

"По Харькову часто бьют ракетами -300, которые пока некогда сбивать. Ситуация быстро изменится, когда прибудут F-16. Они уничтожат наводящие радары пусковых установок. Наша система ПВО еще постсоветская, она устарела. У нас есть чем сбивать, но не имеем на это времени от момента пуска и до падения. Именно эту проблему должны решить истребители и современная украинская система ПВО. Я знаю о ее разработке, но детали пока не могу рассказать. Скажу только, что она скоро будет", - отметил Мельник. .

Что касается долгосрочных перспектив, то генерал пока не видит скорого окончания этой войны, как это писал ряд иностранных СМИ.

"Задача Путина - захватить все наше государство, они не жалеют на это сил и средств. Россия - как большая раковая опухоль, которая вместо того, чтобы навести порядок в своем государстве, занимается тем, что воюет с соседями и постоянно модернизирует свой ВПК.

Надо осознать, что у нас есть два варианта - смерть или война. Окончание войны возможно только когда мы их выбросим за поребрик и надежно защитим границы. По - иначе с россиянами, к сожалению, не будет. Поэтому нужно менять свое мышление и отношение к войне и принимать непопулярные решения, например, относительно той же мобилизации. Не будет непопулярных решений и сознания украинцев - не будет государства", - подытожил Мельник.

Удар по Харькову управляемыми снарядами

Напомним, в среду, 27 марта, армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Как сообщала Харьковская ОВА, боеприпас по калибру 30 см может летать на расстояние до 90 км. Их применяют как и с самолетов, так и с РСЗО "Смерч".

Следует добавить, что в результате атаки были повреждены 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.

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