Начальник Генштабу ЗСУ назвав співвідношення втрат у Курській області

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Баргилевич розповів, що на території Курської області Росії перебуває понад 11 тисяч північнокорейських військових. Ба більше, солдати КНДР вже брали участь у боях проти Збройних сил України.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині", - додав начальник Генштабу ЗСУ.

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