Начальник Генштаба ВСУ назвал соотношение потерь в Курской области

Отметим, что в этом же интервью Баргилевич рассказал, что на территории Курской области России находится более 11 тысяч северокорейских военных. Более того, солдаты КНДР уже участвовали в боях против Вооруженных сил Украины.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - добавил начальник Генштаба ВСУ.

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