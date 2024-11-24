UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами

Фото: начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич (golos.com.ua)
Автор: Едуард Ткач

Україна працює над власними керованими авіаційними бомбами. У цьому питанні країна досягне успіху і це буде презентовано.

Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Він розповів, що найбільший запас авіаційних бомб, який достався в спадок від Радянського Союзу, знаходиться на території Росії. Однак Україна працює над власними бомбами.

"Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо. Я думаю, ми доб'ємось відповідного успіху і це буде презентовано теж", - сказав він.

Зазначимо, що близько тижня тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Він додав, що зараз тривають випробування вітчизняної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГенштаб ВСУВійна в Україні