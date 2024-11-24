Начальник Генштаба: Украина работает над собственными КАБами

Он рассказал, что самый большой запас авиационных бомб, который достался в наследство от Советского Союза, находится на территории России. Однако Украина работает над собственными бомбами.

"Мы работаем над этим тоже. Активно работаем. Я думаю, мы добьемся соответствующего успеха и это будет презентовано тоже", - сказал он.