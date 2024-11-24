Начальник Генштабу: Україна працює над власними КАБами
Україна працює над власними керованими авіаційними бомбами. У цьому питанні країна досягне успіху і це буде презентовано.
Про це заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Він розповів, що найбільший запас авіаційних бомб, який достався в спадок від Радянського Союзу, знаходиться на території Росії. Однак Україна працює над власними бомбами.
"Ми працюємо над цим теж. Активно працюємо. Я думаю, ми доб'ємось відповідного успіху і це буде презентовано теж", - сказав він.
Зазначимо, що близько тижня тому президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Він додав, що зараз тривають випробування вітчизняної зброї.
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