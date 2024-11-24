Начальник Генштаба: Украина работает над собственными КАБами
Украина работает над собственными управляемыми авиационными бомбами. В этом вопросе страна добьется успеха и это будет презентовано.
Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир национального телемарафона.
Он рассказал, что самый большой запас авиационных бомб, который достался в наследство от Советского Союза, находится на территории России. Однако Украина работает над собственными бомбами.
"Мы работаем над этим тоже. Активно работаем. Я думаю, мы добьемся соответствующего успеха и это будет презентовано тоже", - сказал он.
Отметим, что около недели назад президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разработала четыре вида ракет. Он добавил, что сейчас идут испытания отечественного оружия.
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