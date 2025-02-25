Начальник Генштабу Естонії: перемога України залежатиме від сміливості Заходу

Як пояснив Карус, повномасштабна війна між Україною та Росією характеризуються для нього двома ключовими словами: військова економіка та інновації. Попри те, що РФ вдалось налагодити власну військову економіку - Україна також "не пасе задніх": розробляє нові безпілотники та ракети.

Відповідаючи на запитання про те, чи не досягла війна стадії, коли результат вирішує те, у кого більше ресурсів, Карус відповів, що для Росії й України це є питанням підтримки з боку їхніх союзників.

Карус відзначив, що українці досягли успіху не лише у розробці дронів. З часів Радянського Союзу в Україні, як він пояснив, зажди була виробнича база й база для навчання. Питання полягало в тому, якою мірою Київ зможе переспрямувати частину ресурсів з ведення війни на інновації, щоб швидко запустити військову промисловість.

Водночас ворог продовжує неухильно окуповувати українські землі, що, за словами начальника генерального штабу Естонії, є наслідком пізньої допомоги з боку Заходу.

"Однак я повинен сказати, що в України все ще є можливість вийти переможницею з цього конфлікту. Росію можна перемогти. Питання тільки в тому, чи вистачить у нас послідовності та сміливості подивитися: а що буде, якщо Росія розвалиться?", - пояснив він.