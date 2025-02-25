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Начальник Генштаба Эстонии: победа Украины будет зависеть от смелости Запада

Фото: Вахур Карус, начальник генерального штаба Сил обороны Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Победа Украины в полномасштабной войне против Российской Федерации (РФ) зависит от последовательности и смелости Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахура Каруса, которого цитирует ERR.

Как пояснил Карус, полномасштабная война между Украиной и Россией характеризуются для него двумя ключевыми словами: военная экономика и инновации. Несмотря на то, что РФ удалось наладить собственную военную экономику - Украина также "не отстает": разрабатывает новые беспилотники и ракеты.

Отвечая на вопрос о том, не достигла ли война стадии, когда результат решает то, у кого больше ресурсов, Карус ответил, что для России и Украины это является вопросом поддержки со стороны их союзников.

Карус отметил, что украинцы достигли успеха не только в разработке дронов. Со времен Советского Союза в Украине, как он пояснил, всегда была производственная база и база для обучения. Вопрос заключался в том, в какой степени Киев сможет перенаправить часть ресурсов с ведения войны на инновации, чтобы быстро запустить военную промышленность.

В то же время враг продолжает неуклонно оккупировать украинские земли, что, по словам начальника генерального штаба Эстонии, является следствием поздней помощи со стороны Запада.

"Однако я должен сказать, что у Украины все еще есть возможность выйти победительницей из этого конфликта. Россию можно победить. Вопрос только в том, хватит ли у нас последовательности и смелости посмотреть: а что будет, если Россия развалится?", - пояснил он.

 

Поддержка Украины со стороны Эстонии

Эстония является одним из союзников Украины среди стран Европейского Союза (ЕС). С начала полномасштабного вторжения России балтийское государство активно предоставляет военную, гуманитарную и финансовую помощь. В частности, Эстония передала Украине значительное количество вооружения, включая гаубицы, противотанковые средства и боеприпасы, а также обучала украинских военных.

Недавно премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о новом пакете помощи Украине, который включает 10 тысяч артиллерийских боеприпасов, а также 750 тысяч продуктовых наборов для украинских бойцов.

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