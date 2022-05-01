Начальник Генштаба РФ жив. Он сегодня вылетел из Белгорода, - CIT

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов пережил взрыв в Изюме 30 апреля. В тот же день в Белгороде вблизи с границей были замечены самолеты Минобороны России и Росгвардии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Conflict Intelligence Team.

Уже сегодня к самолетам присоединился еще один самолет Министерства обороны России RA-85426. Через некоторое время прибыли еще два вертолета Ми-8 в сопровождении штурмовиков Ка-52.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам советника министра МВД Антона Геращенко взрыв в Изюме произошел в месте, где расположен штаб начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова.

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