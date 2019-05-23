Начальник Генштаба рассказал, как будет реформировать армию

Новый начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак рассказал, какие задачи и направления работы являются приоритетными для Вооруженных сил. Об этом Хомчак сказал сегодня во время церемонии, на которой был представлен руководящему составу Министерства обороны и ВСУ.

По его словам, главной задачей является сохранение жизни и здоровья личного состава. Кроме того, Хомчак определил основные направления деятельности ВСУ.

Так, Хомчак намерен прекратить применение принципов ручного управления, "сплошную показуху и выдачу желаемого за действительное", остановить "коррупционные проявления" и "устранить имеющиеся коррупционные риски".

Также он считает необходимым провести инвентаризацию имущества и принять решение по потерям, недостачам и чиновникам, допустившим правонарушение и хищения; обеспечить подготовку войск по стандартам НАТО и разработать систему военно-патриотического воспитания;

Также Хомчак планирует оценить готовность ведомства и местной власти к территориальной обороне государства. В частности, речь идет об обеспечении безопасности арсеналов, баз и складов.

Добавим, он также заявил, что армия будет поднимать уровень индивидуальной подготовки военнослужащих, органов военного управления и штабов. В ВСУ планируют проанализировать состояние собственного обеспечения и внести коррективы с учетом потребностей военных; наладить системную работу с общественными и волонтерскими организациями, привлечь гражданское общество к реформам.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак утром в четверг, 23 мая, представил коллективу военнослужащих нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.