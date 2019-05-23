Начальник Генштабу розповів, як буде реформувати армію

Новий начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак розповів, які завдання і напрямки роботи є пріоритетними для Збройних сил. Про це Хомчак сказав сьогодні під час церемонії, на якій було представлено керівному складу Міністерства оборони та ЗСУ.

За його словами, головним завданням є збереження життя і здоров'я особового складу. Крім того, Хомчак визначив основні напрямки діяльності ЗСУ.

Так, Хомчак має намір припинити застосування принципів ручного управління, "суцільну показуху і видавання бажаного за дійсне", зупинити "корупційні прояви" і "усунути наявні корупційні ризики".

Також він вважає за необхідне провести інвентаризацію майна і прийняти рішення щодо втрат, недостач і чиновників, які допустили правопорушення і розкрадання; забезпечити підготовку військ за стандартами НАТО та розробити систему військово-патріотичного виховання;

Також Хомчак планує оцінити готовність відомства та місцевої влади до територіальної оборони держави. Зокрема, мова йде про забезпечення безпеки арсеналів, баз і складів.

Додамо, він також заявив, що армія буде піднімати рівень індивідуальної підготовки військовослужбовців, органів військового управління та штабів. У ЗСУ планують проаналізувати стан власного забезпечення і внести корективи з урахуванням потреб військових; налагодити системну роботу з громадськими та волонтерськими організаціями, залучити громадянське суспільство до реформ.

Нагадаємо, міністр оборони України Степан Полторак вранці у четвер, 23 травня, представив колективу військовослужбовців нового начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.