Для навчальних тирів і такмеду. Уряд виділить 1,65 млрд грн на оновлення курсу "Захист України"

Уряд виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "Захист України". У містах створять спеціальні навчальні осередки, один буде на 5-10 шкіл чи на громаду.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram .

Що відомо про оновлення курсу

"Продовжуємо трансформувати шкільну освіту. У містах створять навчальні осередки Захисту України. Один буде на 5-10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - йдеться у повідомленні.

Для навчальних осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, а саме:

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери

симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання

навчальні тири й макети

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети

"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - додав Федоров.

Зараз у програмі 10-11 класів комплексно оновлюють підхід до викладання "Захисту України", раніше цей предмет називався "Захист Вітчизни", "Допризовна підготовка". Окрім закупівлі сучасного обладнання, зараз проводять навчання тренерів, які підготують вчителів.

Як зміняться уроки "Захисту України"

Головні зміни у навчальному предметі: