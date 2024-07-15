Для навчальних тирів і такмеду. Уряд виділить 1,65 млрд грн на оновлення курсу "Захист України"
Уряд виділяє 1,65 млрд грн на закупівлю сучасного обладнання для оновленого курсу "Захист України". У містах створять спеціальні навчальні осередки, один буде на 5-10 шкіл чи на громаду.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
Що відомо про оновлення курсу
"Продовжуємо трансформувати шкільну освіту. У містах створять навчальні осередки Захисту України. Один буде на 5-10 шкіл чи на громаду. Якісно облаштований осередок означатиме, що діти з різних шкіл матимуть рівний доступ до якісного обладнання та зручного приміщення", - йдеться у повідомленні.
Для навчальних осередків через Prozorro Market закуплять сучасну техніку, а саме:
- інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери
- симуляції управління дронами, які налічують дрон, інтерактивні окуляри, пульт та інше обладнання
- навчальні тири й макети
- аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети
"Вся країна живе в умовах повномасштабного вторгнення, де важливу роль відіграють технології, тому діти мають уміти з ними працювати ще зі школи. Це основа нашого безпечного майбутнього", - додав Федоров.
Зараз у програмі 10-11 класів комплексно оновлюють підхід до викладання "Захисту України", раніше цей предмет називався "Захист Вітчизни", "Допризовна підготовка". Окрім закупівлі сучасного обладнання, зараз проводять навчання тренерів, які підготують вчителів.
Як зміняться уроки "Захисту України"
Головні зміни у навчальному предметі:
- ця дисципліна займатиме 100% робочого часу профільних педагогів, а не буде додатковим предметом. Вчителі, які викладатимуть "Захист України", отримуватимуть повну ставку
- деякі модулі викладатимуть вчителі військових вишів та інших спеціалізованих навчальних закладів
- програма "Захисту України" немає стандартного та профільного рівнів. У її рамках викладають домедичну допомогу з елементами тактичної медицини, військові технології, зв'язок на полі бою, базові знання з топографії й тактики
- оновлена програма є гнучкою. Це означає, що якщо деякі напрями школярам сподобались більше, то школа зможе створити додаткові курси, щоб викладати цей модуль детальніше
- учні приїжджатимуть в осередок для навчання протягом цілого дня (замість 8 уроків протягом місяця)
- предмет викладатимуть, як для хлопців, так і для дівчат
Читайте також про те, як школам подати заявку на вивчення "Захисту України" по-новому.
Раніше ми розповідали, де в Україні школи розпочнуть навчальний рік у серпні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.