Для учебных тиров и такмеда. Правительство выделит 1,65 млрд грн на обновление курса "Защита Украины"

Правительство выделяет 1,65 млрд грн на закупку современного оборудования для обновленного курса "Защита Украины". В городах создадут специальные учебные центры, один будет на 5-10 школ или на громаду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram .

Что известно об обновлении курса

"Продолжаем трансформировать школьное образование. В городах создадут учебные центры Защиты Украины. Один будет на 5-10 школ или на громаду. Качественно оборудованный центр будет означать, что дети из разных школ будут иметь равный доступ к качественному оборудованию и удобному помещению", - говорится в сообщении.

Для учебных центров через Prozorro Market закупят современную технику, а именно:

интерактивные лазерные стрелковые тренажеры

симуляции управления дронами, которые насчитывают дрон, интерактивные очки, пульт и другое оборудование

обучающие тиры и макеты

аптечки и тренажеры для сердечной реанимации, тренажер дефибриллятора, турникеты

"Вся страна живет в условиях полномасштабного вторжения, где немаловажную роль играют технологии, поэтому дети должны уметь с ними работать еще со школы. Это основа нашего безопасного будущего", - добавил Федоров.

Сейчас в программе 10-11 классов комплексно обновляют подход к преподаванию "Защиты Украины", ранее этот предмет назывался "Защита Отечества", "Допризывная подготовка". Кроме закупки современного оборудования сейчас проводят обучение тренеров, которые подготовят учителей.

Как изменятся уроки "Защиты Украины"

Главные изменения в учебном предмете: