Начались выплаты семьям умерших в борьбе с COVID-19 медиков

Фото: семьи медиков начнут получать выплаты (РБК-Украина)

В ближайшие дни ожидаются выплаты по 210 тысяч гривен

В Украине начались выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с коронавирусом COVID-19. Деньги поступят на счета уже в ближайшие дни, начнут с выплат по 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Сообщается, что Минсоцполитики перечислило средства, которые изо дня в день поступят от Фонда социального страхования на счета родственников умерших медиков. Пока речь идет о выплатах по 210 тыс. гривен.

"Кроме того, в ближайшее время будет обеспечена дополнительная выплата семьям в размере 1 млн 575 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что семьям умерших от коронавируса медиков выплатят по 1,5 млн гривен; деньги будут пропорционально распределены между членами семьи, родителями и иждивенцами.

Отметим, ранее сообщалось, что выплаты по 210 тысяч гривен полагаются семьям тех медиков, которые умерли не во время работы с пациентами; кроме того, врачи, которые получили инвалидность из-за COVID-19, получат от 630 до 840 тысяч гривен в зависимости от группы.

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Автор: РБК-Украина