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Почалися виплати сім'ям померлих у боротьбі з COVID-19 медиків

Новини » Коронавірус     26.06.2020 - 13:48
Почалися виплати сім'ям померлих у боротьбі з COVID-19 медиків
Фото: сім'ї медиків почнуть отримувати виплати (РБК-Україна)

Найближчими днями очікуються виплати по 210 тисяч гривень

В Україні почалися виплати сім'ям медиків, які померли в боротьбі з коронавірусом COVID-19. Гроші надійдуть на рахунки вже найближчими днями, почнуть з виплат за 210 тисяч гривень.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Повідомляється, що Мінсоцполітики перерахувало кошти, які з дня у день надійдуть від Фонду соціального страхування на рахунки родичів померлих медиків. Поки мова йде про виплати по 210 тис. гривень.

"Крім того, найближчим часом буде забезпечена додаткова виплата сім'ям в розмірі 1 млн 575 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сім'ям померлих від коронавірусу медиків виплатять по 1,5 млн гривень; гроші будуть пропорційно розподілені між членами сім'ї, батьками та утриманцями.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що виплати по 210 тисяч гривень отримають сім'ї тих медиків, які померли не під час роботи з пацієнтами; крім того, лікарі, які отримали інвалідність через COVID-19, отримають від 630 до 840 тисяч гривень в залежності від групи.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України медикивыплатыКоронавірус
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