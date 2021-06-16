Стартовали переговоры Путина и Байдена. Начали с рукопожатия

Первым на виллу Ла Гранж прибыл Путин, которого встретил президент Швейцарии Ги Пармелен, затем приехал Байден.

Путин и Байден пожали друг другу руки.

Ограничений времени, сколько продлятся переговоры, нет, сообщили ранее в Кремле.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить с глазу на глаз, если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. Повестка дня "настолько велика, что, конечно, ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно трудно", сказал он.

Темы переговоров ранее назвали в Белом доме: безопасность киберпространства, возвращение своих послов в США и Россию, безопасность в сфере вооружений и контроль над ними, а также Беларусь и Украина.