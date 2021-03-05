Начали действовать новые правила перевозки детей в авто: что изменилось

В частности, в постановлении дополнили определение детской удерживающей системы (вместо специальных средств), убрали возраст ребенка, оставили только рост (145 см); убрали требование относительно пользования детскими удерживающими системами на транспортных средствах, осуществляющих регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, и специализированными транспортными средствами (медицинской помощи, Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, СБУ, ГСО); и дополнили пункт относительно правил использования детских удерживающих систем в транспортных средствах

Детская удерживающая система определяется как оборудование, способное удерживать ребенка в сидячем или наклоненном положении, которая в случае столкновения или резкого торможения транспортного средства уменьшает опасность травмирования ребенка, что в нем находится, путем ограничения подвижности его тела.

Для детей ростом менее 145 см запрещается перевозить в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. Исключением являются транспортные средства, осуществляющие регулярные, регулярные специальные и нерегулярные пассажирские автобусные перевозки, при условии соблюдения разрешенного режима скорости, а также авто бригад экстренной (скорой) медицинской помощи, оперативных транспортных средств Минобороны, МВД, Национальной полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, Службы безопасности, Управления государственной охраны во время выполнения ими неотложного служебного задания

Детские удерживающие системы должны использоваться в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности или системами соединения детской удерживающей системы, предусмотренными их конструкцией, и отвечать требованиям действующих в Украине правил и нормативов.

Их устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда. В случае перевозки ребенка в возрасте до трех лет в легковом автомобиле на месте для сидения первого ряда допускается установка детских удерживающих систем, которые устанавливаются против направления движения с обязательным отключением фронтальной подушки безопасности места для сидения (в случае ее наличия).

Использование системы должно соответствовать инструкциям производителей, а ее характеристики - массе и росту ребенка, который в нем перевозится.

Дети должны находиться в детских удерживающих системах в пристегнутом положении.

"За прошлый год в Украине произошло 4 432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибло и 3957 - травмированы. В течение прошлого года полицейские составили 2 664 административные постановления за нарушение правил перевозки детей", - привел статистику Белошицкий, подчеркивая важность нововведений.