Почали діяти нові правила щодо перевезення дітей в авто: що змінилося

Зокрема, в постанові доповнили визначення дитячої утримуючої системи (замість спеціальних засобів), прибрали вік дитини, залишили лише зріст (145 см); прибрали вимогу щодо користування дитячими утримуючими системами на транспортних засобах, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, та спеціалізованих транспортних засобів (медичної допомоги, Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, СБУ, ДСО); та доповнили пункт щодо правил використання дитячих утримуючих систем в транспортних засобах.

Дитяча утримуюча система визначається як обладнання, що здатне утримувати дитину в сидячому або нахиленому положенні, яка у разі зіткнення або різкого гальмування транспортного засобу зменшує небезпеку травмування дитини, що в ньому перебуває, шляхом обмеження рухливості її тіла.

Дітей зі зростом менш як 145 см забороняється перевозити у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією транспортного засобу. Виключенням є транспортні засоби, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання дозволеного режиму швидкості, а також авто бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, оперативних транспортних засобів Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, Держприкордонслужби, Служби безпеки, Управління державної охорони під час виконання ними невідкладного службового завдання.

Дитячі утримуючі системи повинні використовуватися у транспортних засобах, обладнаних ременями безпеки чи системами з’єднання дитячої утримуючої системи, передбаченими їх конструкцією, та відповідати вимогам чинних в Україні правил і нормативів.

Їх встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності).

Використання системи має відповідати інструкціям виробників, а її характеристики - масі та зросту дитини, яка у ній перевозиться.

Діти повинні перебувати у дитячих утримуючих системах у пристебнутому положенні.

"За минулий рік в Україні сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 - травмовано. Протягом минулого року поліцейські склали 2 664 адміністративні постанови за порушення правил перевезення дітей", - навів статистику Білошицький, наголошуючи на важливості нововведень.